Uzavírka Staroměstské se protáhne na měsíc, naznačil Hřib

Stanice Staroměstská je podle webu dopravního podniku z technických důvodů do odvolání uzavřena, vlaky jí pouze projíždějí. "Do oblasti stanice Staroměstská doporučujeme využít pravidelné tramvajové linky číslo 2 a 18 od stanice Malostranská," radí dopravce cestujícím, které zároveň informoval, že jinak zůstává provoz linky metra A nenarušen.

Staroměstskou uzavřela událost, ke které došlo v sobotu kolem 22:30. Po odhození zapáleného předmětu zahořel eskalátor. "Během velmi krátké chvíle se dým dostal skrz schodiště do prostor metra a na eskalátoru vznikla mezi cestujícími panika. Ti okamžitě začali, ve strachu o svůj život, utíkat pryč," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová s tím, že evakuace se týkala desítek cestujících.

Policie pátrala po šestici mužů z kamerového záznamu. Od pondělí už zná jejich totožnost. "Jedná se o občany naší země ve věku od dvaceti do třiadvaceti let," sdělila mluvčí. Ve věci již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až pěti let.

Exprimátor Hřib ve středu vysvětlil, že v době incidentu probíhala ve stanici plánovaná oprava jednoho ramene eskalátorů. "Bohužel, v důsledku sobotního požáru došlo k poškození i zbývajících dvou eskalátorů, které byly původně v provozu," napsal na sociální síti X.

Technici teď podle něj intenzivně pracují na opravě všech ramen, přičemž je nutné provést důkladnou očistu všech částí po požáru, vyměnit poškozené kabelové rozvody a důkladně zkontrolovat mechanické části, u kterých musíme ověřit míru poškození. "Předběžně odhadujeme dobu nutnou k opravě a opětovnému zprovoznění eskalátorů na zhruba jeden měsíc," sdělil s tím, že do té doby zůstane stanice uzavřena.

Policisté předběžně vyčíslili škodu na přibližně milion korun. Podle Hřiba se ale částka může změnit. Veškeré škody způsobené požárem vyčíslí dopravní podnik až po provedení oprav a zprovoznění eskalátorů.