Vědci doporučují, aby státy Evropy přijímaly opatření jednotně

Doporučení evropských vědců, včetně českých, byla publikována jako odborný článek v časopise Lancet. Na tiskové konferenci ho dnes představila iniciativa vědců Sníh. Ideální by podle nich bylo, kdyby Evropa v protiepidemických opatřeních postupovala jednotně.

"Jakmile se v populaci rozšíří nakažlivější varianta, stabilizace počtu nových infekcí bude čím dál tím obtížnější," uvedli vědci. "Země budou muset po několik následujících měsíců řešit vysoké počty případů a jejich nepříznivý dopad," napsali dále. Při nezměněném chování populace hrozí, že zvýšení reprodukčního čísla z 1 u současné varianty na 1,4 u britské mutace bude podle vědců znamenat zdvojnásobení počtu případů každý týden.

"Hlavní zásadou je co nejrychlejší snížení počtu případů, protože to má značné výhody pro zdraví, společnost a hospodářství," píše se dále v článku. Čím déle budou opatření trvat, tím méně budou účinná. Společnost se vyčerpá po stránce psychologické, sociální i ekonomické.

"Tam, kde nové varianty vyžadují přísnější a delší opatření než ta stávající, je nanejvýš důležité zajistit, aby lidé s obzvláště velkou zátěží získali finanční a sociální podporu, aby se sociální zátěž rozdělila spravedlivě, a aby služby v oblasti duševního zdraví uspokojily rostoucí poptávku po pomoci s vyrovnáním se s úmrtím, izolací, ztrátou příjmu, strachem, zneužíváním alkoholu a drog, nespavostí a úzkostí v důsledku pandemie a strategií lockdownu," uvádí článek.

Ke snížení počtu nových případů vědci doporučují definovat jasné cíle, které je třeba dosáhnout, aby přijatá protiepidemická opatření mohla být zrušená. Důležité je podle nich jednat včas, stýkat se s co nejmenším počtem lidí, vyhýbat se uzavřeným prostorům a při příznacích nákazy zůstat doma. Státy a firmy by měly poskytovat FFP2 respirátory lidem, kteří doma pracovat nemohou, dodávají.

Zásadní je podle nich testování, trasování kontaktů, jejich preventivní karanténa a izolace nakažených včetně finanční motivace k jejich dodržování. Testy ve školách a na pracovištích by měly být podle vědců bezplatné a jejich kapacita navýšená. Nutný je také monitoring nových virových variant metodou genetického sekvenování i vhodnými metodami PCR.

Vědci doporučují také omezit cestování uvnitř i přes hranice států, pro přeshraniční cestující by se měly vyžadovat testy a karanténa. Očkování proti covidu-19 by se mělo urychlit a je třeba sledovat potenciální nákazu u očkovaných, která by mohla poukazovat na nové mutace, uzavírá článek.