Vědci hlásí velký objev. Měl by přispět k zastavení šíření nebezpečné nemoci

Microsporidia MB, parazit, který byl objeven v těle komárů u jezera Victoria v Keni, má podle vědců obrovský potenciál, aby zastavil šíření malárie na člověka. Ani jeden komár nevykazoval nákazu malárií, pokud měl v sobě parazita, který se přirozeně vyskytoval u 5 % studovaného hmyzu. Studie, která byla zveřejněna v Nature Communications, potvrdila, že parazit poskytl komárům ochranu před nákazou.

Malárie je jedna z nejnebezpečnějších infekčních nemocí, ročně si vyžádá až půl milionu obětí, většina jsou to děti do 5 let. Většina obětí žije v tropických oblastech a subsaharské Africe. Přestože lůžkové sítě a postřik domů insekticidy pomáhají při ochraně před infekcí, vědci hledají účinnější způsoby, jak nemoc zastavit.

Podle vědce Jeremyho Herrena z Mezinárodního centra fyziologie a ekologie hmyzu v Keni je právě parazit Microsporidia MB průlomový objev. „Data, která zatím máme, naznačují, že jde o 100% zastavení malárie,“ uvedl Herren pro BBC.

Vědci v současné době zkoumají, jak nejúčinněji parazita vypustit mezi volně žijící komáry. První se nabízí možnost infikování samců komárů v laboratoři, kteří přenesou parazita na samičku sexem a matka ho následně předá potomkovi.

Druhá možnost se skrývá ve sporách, které parazit Microsporidia vytváří, protože je podobný houbě. Podle vědců musí být infikováno nejméně 40 % komárů, aby byla malárie zcela zastavena. Vědci plánují v Keni další testy, aby pochopili, jak se parazit šíří.