Vědci hledají účinné protilátky proti covid-19. Jedno zvíře opět nezklamalo

Mezinárodní studie zveřejněná v časopise Cell Tuesday uvádí, že protilátky, které se nacházejí v krvi lam, neutralizují virus SARS-CoV-2 a mohou odvrátit onemocnění covid-19. „Je to jedna z prvních protilátek, které prokazatelně působí proti viru SARS-CoV-2,“ řekl spoluautor studie Jason McLellan.

Studie se opírá o předchozí výzkum, který proběhl před čtyřmi lety na lamě jménem Winter. Krev lamy byla vystavena infekčním onemocněním SARS-CoV-1 a MERS-CoV a vědci tehdy zjistili, že množství protilátek dokáže virus neutralizovat během šesti týdnů.

Není to poprvé, co se v lamím organismu objevují protilátky virů, které významně pomohli ve výzkumu. Lamí protilátky pomohli s lékem na HIV nebo s očkováním na chřipku.

„Vazba této protilátky na protein je schopna zabránit viru vstoupit do buňky, což účinně neutralizuje virus,“ sdělil spoluautor studie Daniel Wrapp. Vědci doufají, že to by mohla být odpověď na účinnou léčbu nebo vakcínu proti viru SARS-CoV-2. Xavier Saelens, další spoluautor studie, dodává, že je třeba ještě hodně práce, aby mohly být protilátky testovány na lidech. „Pokud se to podaří, lama Winter si zaslouží sochu,“ dodává lékař Saelens.