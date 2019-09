Vědci z Brna představili projekt, který by mohl pomoct lidem s cukrovkou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pomoct lidem s cukrovkou by mohl projekt, na kterém začalo spolupracovat Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA-ICRC) s americkou Mayo Clinic. ČTK to dnes řekla vedoucí centra buněčného a tkáňového inženýrství Irena Koutná. Obě organizace budou pracovat na přípravě buněčné struktury, která by v těle nahradila nefunkční buňky slinivky břišní zodpovědné za produkci inzulínu. Cukrovka by sice nezmizela, ale dokud by měl člověk náhradní buňky, nemusel by si píchat inzulín a žil by jako zdravý člověk.