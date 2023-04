V Česku nebude dva týdny dostupný injekční lék na cukrovku

Česko chce podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) získat léky z Jižní Koreje do příštího podzimu. V současné době se jedná s pěti výrobci antibiotik včetně sirupů pro děti, musí podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka předložit dokumenty ohledně výrobní praxe. Novinářům dnes řekli, že výhodou je i to, že korejské farmaceutické firmy nejsou závislé na subdodávkách z Číny a Indie. Uvedli to po návratu předsedkyně Sněmovny z několikadenní návštěvy Jižní Koreje a Tchaj-wanu.