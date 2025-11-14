Kratom podléhá od tohoto týdne v Česku nové regulaci. V platnost totiž vstoupil seznam psychomodulačních látek, se kterými nově mohou nakládat pouze oprávněné osoby.
Ministerstvo zdravotnictví na webu upozornilo, že v úterý došlo k vyhlášení nařízení vlády o seznamu psychomodulačních látek ve Sbírce zákonů. Od středy pak nabylo účinnosti.
"Tímto se látky kratom a kratom extrakt, vč. výrobků s jejich obsahem, stanou 12. listopadu 2025 psychomodulačními látkami, a pro nakládání s nimi – výzkum, výroba, dovoz, distribuce, uvádění na trh, internetový prodej, skladování a přeprava pro jiného, pěstování – bude zapotřebí disponovat platným povolením k nakládání vydaným Ministerstvem zdravotnictví na základě § 33c odst. 1 zákona o návykových látkách," uvedl úřad.
Ministerstvo zároveň zmínilo, že nakládání se zmíněnými látkami a výrobky s jejich obsahem je od středy považováno za neoprávněné nakládání. To může být klasifikováno jako přestupek nebo trestný čin. Seznam osob oprávněných nakládat s psychomodulačními látkami je zveřejněn na stránkách ministerstva.
Kratom je psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa, kterou lidé najdou převážně v jihovýchodní Asii. Zatímco v místě původu je konzumován žvýkáním nebo louhováním sušených listů, do světa se vyváží jako zelený až tmavě zelený prášek.
Podle policie má látka narkotické vlastnosti a kombinuje psychostimulační účinky a účinky podobné opiátům. V malé dávce Kratom stimuluje, uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie. Při vyšší dávce má látka sedativní účinky srovnatelné s užitím morfia nebo heroinu.
Související
Do Česka dorazí 125 tisíc vakcín proti žloutence, oznámilo ministerstvo
V Česku dominuje jedna varianta covidu. Experty zatím situace neznepokojuje
ministerstvo zdravotnictví , Drogy
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně
před 2 hodinami
Česko začalo regulovat psychomodulační látky
před 3 hodinami
Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády
před 4 hodinami
Primář z Domažlic odešel od soudu s výjimečným trestem. Odsedí si 28 let
před 6 hodinami
Deset let od masakru v Bataclanu: Jak teroristické útoky změnily Francii?
před 6 hodinami
Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?
před 7 hodinami
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
před 8 hodinami
"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku
před 9 hodinami
Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu
před 10 hodinami
Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů
před 10 hodinami
Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka
před 11 hodinami
Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz
před 12 hodinami
Masivní ruský útok zasáhl všechny čtvrti Kyjeva, vyvolal požáry napříč hlavním městem
před 13 hodinami
BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá
před 14 hodinami
Počasí o víkendu: Bude chladněji, teploty začnou klesat
včera
Experti: Čína je ve "válce digitálních podpisů" ve třetí fázi, USA jsou stále na začátku
včera
Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit
včera
COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí
včera
Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci
včera
Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru
Rekordní americký shutdown odkryl nejen politickou krizi, ale i hlubší problém – drahotu a nerovnost amerického zdravotního systému. Prezident Donald Trump využil rozpočtové paralýzy k nátlaku na demokraty a neváhal přitom sáhnout na potravinové lístky i mzdy federálních zaměstnanců. Zatímco miliony Američanů se ocitly bez jistoty jídla a zdravotní péče, Evropa zůstává připomínkou, že základní sociální bezpečí nemusí být luxusem, ale právem každého občana.
Zdroj: Jakub Jurek