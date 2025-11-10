Trumpova administrativa lhala? Vědci mezi paracetamolem a autismem spojitost nenašli

Libor Novák

10. listopadu 2025 12:24

Těhotenství, ilustrační foto
Těhotenství, ilustrační foto Foto: Pixabay

Rozsáhlý přehled studií o užívání paracetamolu (známého také jako acetaminofen nebo Tylenol) během těhotenství nenalezl přesvědčivou souvislost mezi tímto běžným lékem proti bolesti a zvýšeným rizikem, že u dětí bude diagnostikován autismus nebo ADHD. Zveřejnění této práce bylo urychleno, aby poskytlo spolehlivé informace nastávajícím matkám a lékařům.

Publikace přichází poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa v září vyzvala těhotné ženy, aby se paracetamolu vyhýbaly s tvrzením, že přispívá k rostoucímu počtu případů autismu. Trump vyzval ženy, aby „bojovaly jako o život“ a lék nebraly. Většina vědců přitom věří, že nárůst počtu diagnóz autismu je dán spíše větší informovaností, zlepšením diagnostiky a rozšířením diagnostických kritérií.

V „umbrella review“ publikované v časopise British Medical Journal vědci analyzovali dříve zveřejněné přehledy (systematické review), které zkoumaly, zda paracetamol zvyšuje pravděpodobnost diagnózy autismu nebo ADHD u dětí. Dospěli k závěru, že kvalita těchto přehledů se pohybovala od „nízké po kriticky nízkou“. Jakákoli zjevná souvislost mezi lékem proti bolesti a autismem je navíc pravděpodobně vysvětlena rodinnou genetikou a jinými faktory.

Profesorka Shakila Thangaratinam, konzultantka v oboru porodnictví a hlavní autorka přehledu z University of Liverpool, zdůraznila, že stávající důkazy skutečně nepodporují spojitost mezi paracetamolem a autismem či ADHD. Vzkazuje, že pokud těhotné ženy potřebují paracetamol na horečku nebo bolest, měly by ho užít. Vysoká horečka v těhotenství by totiž mohla být nebezpečná pro nenarozené dítě. Jiné alternativy proti bolesti, jako je ibuprofen, se v těhotenství nedoporučují.

Vědci zkoumali devět systematických přehledů, které zahrnovaly 40 observačních studií. Pouze jeden přehled zahrnoval studie, které řádně zohlednily rodinnou genetiku a další společné faktory, jako je stávající zdravotní stav matky. Jedna taková studie zjistila, že míra autismu a ADHD byla mírně vyšší u švédských dětí, jejichž matky užívaly paracetamol. Po porovnání sourozenců, z nichž jeden byl paracetamolu vystaven a druhý ne, však tento efekt vymizel. To naznačuje, že za diagnózu jsou odpovědné spíše genetické faktory nebo zdravotní stav matky, nikoli samotný lék.

Zjištění by měla sloužit k uklidnění žen, které by mohly mít výčitky svědomí kvůli užití paracetamolu. Experti nechtějí, aby se matky, jejichž dítě má autismus nebo ADHD, domnívaly, že je to kvůli tomu, že lék užily. Profesor Dimitrios Siassakos z University College London potvrdil, že paracetamol je nejbezpečnější lék pro použití v těhotenství a užívá ho většina těhotných žen po celém světě desítky let bez dopadu na autismus a ADHD. Neřešená horečka a zánět totiž představují riziko pro vývoj plodu, včetně negativního dopadu na mozek dítěte.

Zdroj: Jan Hrabě

