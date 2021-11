Vysoce nakažlivá, ale s menšími následky? Varianta omikron pod drobnohledem vědců

Shromáždění potřebných dat k potvrzení této hypotézy ale potrvá několik týdnů, uvedl dnes list The Guardian s odvoláním na jihoafrické a další vědce. Odborníci mimo jiné upozorňují, že omikronem se zatím nakazili převážně mladší lidé, u nichž je riziko těžkého průběhu choroby menší.

Nová varianta koronaviru byla minulý týden poprvé identifikována v Jihoafrické republice. Praktický lékař Unben Pillay, který působí na předměstí Johannesburgu, na pondělní tiskové konferenci svolané jihoafrickým ministerstvem zdravotnictví uvedl, že případy infekce omikronem, se kterými se doposud setkal, byly převážně lehké. "Pacienti si stěžovali na suchý kašel, horečku, noční pocení a bolest těla. Očkovaní lidé jsou na tom obecně podstatně lépe," řekl Pillay.

Lékařka Angelique Coetzeeová, která jako první upozornila úřady na to, že se může jednat o novou variantu, řekla, že u pacientů s omikronem se setkala s odlišnými příznaky, než měli pacienti nakažení koronavirovou variantou delta. "Především to byla těžká únava, naopak nikdo nehlásil ztrátu čichu," prohlásila Coetzeeová, která je předsedkyní jihoafrického zdravotnického svazu. "Pacienti s variantou omikron také trpěli bolestmi hlavy a těla, někteří i bolestí v krku a kašlem. V případě nákaz variantou delta mají pacienti zvýšený tep a sníženou hladinu kyslíku," sdělila v rozhovoru Coetzeeová.

"Ačkoli dosavadní zprávy vyznívají optimisticky, je třeba se a ně dívat obezřetně," řekla listu The Guardian lékařka specializující se na infekční nemoci Müge Çeviková, která působí na skotské Univerzitě St. Andrews. "Všechna tvrzení o závažnosti omikronu jsou v tuto chvíli nespolehlivá, protože se zakládají na jednotlivých případech či na minimálním množství dat," dodala.

Varianta omikron vykazuje mnoho mutací, jež podle vědců mohou mít za následek snadnější přenos infekce. Jihoafrický Národní ústav pro přenosné nemoci (NICD) minulý týden uvedl, že infekce zatím postihly především lidi ve věku od deseti do 29 let v Pretorii. "Kromě toho NICD identifikoval ohnisko nákazy ve věkové skupině 20 až 44 let v institutu vyššího vzdělávání v Pretorii," řekl počátkem tohoto týdne výkonný ředitel ústavu Adrian Puren.

Právě zasažení mladé věkové skupiny ale může být ohledně rizikovosti omikronu zavádějící. "Dokud neuvidíme, jak se virus chová u starší populace, u lidí trpících dalšími nemocemi, nebudeme vědět, jak nebezpečná ta nákaza je," prohlásil vysoký představitel americké farmaceutické společnosti Moderna Paul Burton.

Specialista na infekční choroby z Jihoafrické republiky Richard Lessells rovněž upozornil, že rozvoj těžkých příznaků u části pacientů s koronavirem vždy nějakou dobu trvá. "Dopady na hospitalizace budeme moci posoudit až v příštích několika týdnech," podotkl.

Firma Moderna v pondělí varovala, že nynější vakcíny proti covidu-19 by mohly být v boji s novou variantou koronaviru méně účinné. Šéf firmy Moderna Stéphane Bancel upozornil, že varianta omikron má největší počet mutací na takzvaném hrotovém proteinu (spike protein), na který se nynější vakcíny soustřeďují ve snaze snížit nakažlivost viru. Jiní experti se k účinnosti vakcín vyjadřovali nadějněji. Jeden z ředitelů firmy Pfizer a bývalý komisař amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Scott Gottlieb řekl stanici CNBC, že podle expertů na vakcíny zřejmě budou stačit tři dávky stávajících mRNA vakcín k poskytnutí "velmi dobré ochrany" před omikronem.