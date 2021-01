Výzkum: Pacientům s nemocí covid-19 by mohly pomoci dva léky na revma

Dva léky na revmatoidní artritidu, tocilizumab a sarilumab, by mohly pomoci v úsilí o záchranu životů pacientů s covidem-19. Ukázal to podle deníku The Guardian mezinárodní výzkum, podle jehož výsledků mohou oba přípravky snížit riziko úmrtí covidových pacientů na jednotkách intenzivní péče o 24 procent.