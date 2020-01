Zkáza města Herculaneum: Erupce Vesuvu proměnila mozek oběti ve sklo

Erupce Vesuvu, jejíž zkázu do detailů popsal jeden z přeživších Gaius Plinius mladší, téměř před 2000 lety pohřbila pod nánosy popela kromě Herculanea i známější Pompeje a osady Stabie a Oplontis.

Obyvatele zastihla katastrofa nepřipravené a mnoho z nich zatuhlý popel věrně zachytil v posledních okamžicích jejich života. Pozůstatky muže, který byl pravděpodobně hlídačem ve svatyni, objevili archeologové v Herculaneu již v 60. letech. Informuje o tom list The Guardian.

Tým vedený forenzním antropologem Pierem Paolem Petronem z neapolské univerzity zjistil, že mozková tkáň hlídače se proměnila ve sklo (takzvaný proces vitrifikace) působením teploty až 520 stupňů. Její hodnotu vědci určili na základě kusu spáleného dřeva ležícího opodál. "(Nalezené černé úlomky) naznačují, že extrémní sálavé teplo dokázalo zapálit tuk v lidském těle a odpařit měkké tkáně," uvádí vědci ve studii.

#Roman, who died in #Herculaneum during the eruption of Mount #Vesuvius, had his brain turned to glass! https://t.co/N32VNF0mPM