Bulharsko zakázalo dovoz ukrajinského obilí. EU chystá 100 milionů eur pro zemědělce

Do výběrového řízení na generálního ředitele České televize přišlo Radě ČT celkem osm platných přihlášek. Dalších pět kandidátů nesplnilo všechna předem stanovená kritéria a byli z výběru vyřazeni. Stávající šestiletý mandát vyprší generálnímu řediteli Petru Dvořákovi na konci letošního září. Během jednání rady to řekl její předseda Karel Novák. Do tendru před šesti lety se hlásilo 12 uchazečů.