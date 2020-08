Do Tuniska bude nutný test na koronavirus pro všechny země

"Žádný cestující nebude moci vstoupit do Tuniska, aniž by předložil negativní test na koronavirus, a to bez ohledu na zemi původu," řekl dnes na tiskové konferenci tuniský ministr zdravotnictví Muhammad Habíb.

#Tunisia: "travellers from all countries will now not be allowed to enter the national territory without presenting a negative #COVID19 RT-PCR test," acting Health Minister said at press conference Wednesday. #TAP_En