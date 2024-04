USA stahují vojáky z Nigeru. Země směřuje k Rusku

Náměstek ministra zahraničních věcí Kurt Campbell přijal výzvu ke stažení vojáků během setkání s nigerským premiérem Alim Mahamanem Laminem Zeineem ve Washingtonu, američtí představitelé uvedli pro agenturu AFP pod podmínkou zachování anonymity.

Dohodnuto bylo, že americká delegace dorazí do hlavního města Niamey během několika dní, aby projednala plánovaný odchod vojáků. Nigerijská státní televize již předtím informovala o plánované návštěvě amerických představitelů příští týden.

Niger dlouhodobě slouží jako strategická základna pro USA a Francii v boji proti džihádistům v západní Africe.

V březnu 2023 navštívil ministr zahraničních věcí USA Antony Blinken Niger, aby projevil podporu prezidentu Mohamedu Bazoumovi, klíčovému spojenci Západu. Avšak o čtyři měsíce později nigerská armáda svrhla Bazouma a vyhostila ze země vojáky Francie, bývalé koloniální mocnosti. Paralelně začal Niger budovat vztahy s Ruskem, s nímž se na začátku tohoto roku dohodl na posílení spolupráce v obranné oblasti.

Dohoda bude znamenat konec přítomnosti více než 1000 amerických vojáků, a zpochybní status americké letecké základny v hodnotě 110 milionů dolarů, která je pouze šest let stará. Je to vyvrcholení loňského vojenského převratu, který svrhl demokraticky zvolenou vládu v zemi a dosadil juntu, která prohlásila, že tamní americká vojenská přítomnost je „nelegální“.



"Premiér nás požádal, abychom stáhli americké jednotky, a my jsme souhlasili, že to uděláme," řekl v rozhovoru pro The Washington Post vysoký úředník ministerstva zahraničí.

Rozhodnutí bylo zpečetěno na pátečním setkání náměstka ministra zahraničí Kurta Campbella a nigerského premiéra Aliho Lamine Zeineho.

"Dohodli jsme se, že během několika dní zahájíme rozhovory o tom, jak vyvinout plán" stažení vojáků, řekl vysoký úředník ministerstva zahraničí. "Dohodli se, že to děláme spořádaně a zodpovědně."

Niger je západoafrická země s přibližně 26 miliony obyvatel a jeden z nejchudších států světa, který byl před převratem jedním z posledních demokratických spojenců USA a evropských států v oblasti Sahelu na jižním okraji Sahary.