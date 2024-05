Napětí v Nigeru: Ruští vojáci vstoupili na základnu, kde sídlí americká armáda

Vládnoucí vojenští představitelé západoafrického státu požádali Spojené státy, aby stáhly svých téměř 1000 vojáků ze země, která byla až do loňského převratu klíčovým partnerem pro boj Washingtonu proti povstalcům, kteří zabili tisíce lidí a miliony dalších vysídlili. Informuje Reuters.

Podle vysokého představitele americké obrany, který požadoval zachování anonymity, ruské síly se neinteragují přímo s americkými vojáky. Místo toho používají samostatný hangár Airbase 101, umístěný vedle mezinárodního letiště Diori Hamani v Niamey, hlavním městě Nigeru. Tato aktivita ruské armády, o níž jako první informovala agentura Reuters, přináší americké a ruské jednotky do těsné blízkosti. Tento vývoj přichází v době, kdy vojenská a diplomatická rivalita mezi zeměmi nabírá na intenzitě v důsledku konfliktu na Ukrajině.

Také není jasné, co jaká bude budoucnost amerických zařízení v zemi po stažení jednotek. „Situace není ideální, ale v krátkodobém horizontu se dá zvládnout,“ poznamenal úředník. Když byl ministr obrany Lloyd Austin konfrontován s otázkou týkající se zprávy agentury Reuters, zlehčil jakékoli riziko pro americké jednotky či možnost, že by se ruští vojáci mohli dostat do blízkosti americké vojenské techniky. „Rusové operují v odděleném areálu a nemají přístup k americkým jednotkám ani k našemu vybavení,“ sdělil Austin na tiskové konferenci v Honolulu.

Spojené státy a jejich spojenci byli nuceni přesunout své jednotky z několika afrických zemí po nedávných převratech, které vedly k nástupu moci nových skupin, jež se snaží vzdálit od vlivu západních vlád. Kromě plánovaného odchodu z Nigeru opustili nedávno také američtí vojáci Čad, zatímco francouzské jednotky byly vypuzeny z Mali a Burkina Faso.

Současně Rusko aktivně usiluje o posílení svých vztahů s africkými státy a prezentuje Moskvu jako přátelského partnera bez historických břemen koloniální minulosti na kontinentu. Mali se například stalo v posledních letech jedním z nejbližších afrických spojenců Ruska, kde byla nasazena žoldácká skupina Wagner Group v boji proti džihádistickým povstalcům.

Rusko charakterizovalo své vztahy se Spojenými státy jako "sub-nulové" kvůli americké vojenské a finanční podpoře Ukrajině v boji proti ruské invazi.