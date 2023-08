Co načala junta, dokončí wagnerovci. Blinken varuje před ruským zneužitím nestability v Nigeru

Niger prochází i po převratu vedeného vojenskou juntou dalšími těžkostmi. „Ruská žoldnéřská Wagnerova skupina využívá nestability v Nigeru,“ prohlásil Blinken v rozhovoru pro britskou stanici BBC.

Nemyslí si ale, že by Ruská federace nebo sami wagnerovci převrat podnítili. „Spojené státy se však obávají, že by se tato skupina mohla projevit v některých částech sahelského regionu,“ poznamenal. „Myslím, že to co se stalo a co se nadále děje v Nigeru nebylo podníceno Ruskem nebo wagnerovci, ale snaží se toho využít,“ doplnil.

Vrhnul se i do přímé kritiky žoldnéřů. „Všude, kam se tato Wagnerova skupina dostala, následovala smrt, ničení a vykořisťování. Nejistota se zvýšila, nikoliv snížila,“ reagoval na slova vojenské junty, která své činy obhajovala „snahou o snížení bezpečnostního rizika v regionu“.

Blinken připomněl situaci ve Středoafrické republice či Mali, kde jsou wagnerovci přítomni a mají zde moc. „Opakuje se to, co se stalo v jiných zemích, kam za sebou přinesli jen samé špatné věci,“ podotkl.

Podle předpokladů britské stanice mají wagnerovci v Mali a Středoafrické republice tisíce nasazených bojovníků. Kromě „posilování lukrativních obchodních zájmů“ Wagnerova skupina posiluje diplomatické a ekonomické vztahy těchto afrických zemí s Moskvou.

EuroZprávy.cz o možném nasazení wagnerovců informovaly už na konci července, nedlouho po převratu. Videa z protestů ukázala podporu Ruska ze strany demonstrantů. Voják na videu zveřejněném na twitteru DD Geopolitics mával jeho vlajkou.

Protestující dokonce údajně zvolávali „ať žije Putin, ať žije Rusko, pryč s Macronem, pryč s Francií,“ ukazuje další video, na němž se opět objevila ruská vlajka.

Podporu nigerskému vojenskému převratu vyjádřil právě šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin. Nabídl služby svých bojovníků. „Niger se zbavil kolonizátorů,“ prohlásil. Svým vojákům, převeleným do Běloruska po dohodě s tamním lídrem Alexandrem Lukašenkem, Prigožin sdělil, že už se nebudou muset účastnit války na Ukrajině, ale zamíří do Afriky.

Svržený prezident: Niger byl bezpečný

Svržený prezident Mohamed Bazoum minulý týden poskytl exkluzivní komentář pro server listu Washington Post. „Organizátoři převratu lživě tvrdí, že jednali na ochranu bezpečnosti Nigeru. Bezpečnostní situace se ale dramaticky zlepšila. Napomohla tomu právě partnerství, proti nimž junta vystupuje. Zahraniční pomoc činí 40 procent našeho státního rozpočtu, ale v případě úspěchu převratu nebude poskytnuta,“ vylíčil prezident. Podle něj země byla nejbezpečnější za posledních patnáct let.

Kritizoval vlády sousedních Mali a Burkiny Faso za podporu pučistů. „Namísto toho, aby řešily bezpečnostní problémy posílením vlastních kapacit, zaměstnávají na úkor práv a důstojnosti svého lidu zločinecké ruské žoldáky, jako je Wagnerovy skupina,“ prozradil.

Ocenil také nasazení států ze západoafrické organizace ECOWAS. „Naši sousedé z ECOWAS si uvědomují hrozbu, kterou potenciální pád Nigeru představuje pro celý region, a proto vyhlásili bezprecedentní sankce, včetně zákazu vývozu a dovozu ropy a pozastavení přeshraničních finančních transakcí,“ uvádí prezident.

„Tato opatření již ukazují, jak by vypadala budoucnost pod vládou autokratické junty bez vize a spolehlivých spojenců. Cena rýže vzrostla od neděle do úterý o 40 procent a některé čtvrti začaly hlásit nedostatek zboží a elektřiny,“ dodává. Niger je podle něj „poslední baštou“ dodržování lidských práv uprostřed autoritářských hnutí v africkém Sahelu.