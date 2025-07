Španělsko zasáhlo zemětřesení. Jen štěstím se nikomu nic nestalo

Léto je letos v Česku z pohledu počasí poměrně nevyzpytatelné. Tropická epizoda přišla hned na začátku prázdnin, ale zatím to úplně nevypadá, že by se měla opakovat. Naznačují to informace z aktuálního měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).