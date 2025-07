Po Suchém a Necidovi se vrací i Deli. Navíc se stará o to, aby i v Africe byla Slavia

Málokdo si nyní vzpomene na to, že Simon Deli před působením v Edenu, kde zanechal v Česku největší stopu, nejprve působil v týmu největšího rivala sešívaných, tedy ve Spartě. Právě odtud zamířily Deliho kroky do Slavie v roce 2015 a od té doby se stal mezi slávistickými fanoušky nejen oblíbeným hráčem, ale jednou z největších slávistických opor. Dopomohl Slavii hned ke třem ligovým titulům (2017, 2019 a 2021), přičemž ten poslední získal během hostování z Brugg.

Po návratu se tedy bude věnovat hráčům slávistické rezervy, kterým bude předávat zkušenosti. "Simon už v nedávném rozhovoru vyjádřil přání zakončit kariéru ve Slavii. A nebyla to jen slova – jakmile jsme si vyjasnili vzájemná očekávání a došli k rámcové dohodě, neváhal ukončit kontrakt v Řecku, přestože mu zbýval ještě jeden rok. Pro návrat do Slavie udělal opravdu hodně," uvedl k Deliho návratu na společné páteční tiskové konferenci Martin Říha, generální ředitel Slavie.

Z návratu do Slavie byl samotný Deli očividně šťastný. "Jsem hrozně šťastný, že se tenhle návrat povedl. Slavia je moje srdeční záležitost a chtěl jsem ještě před návratem domů ukončit kariéru právě tady. Miluju Slavii a její fanoušky. Jsem vděčný, že mi to vedení Slavie umožnilo, a těším se na každý zápas v sešívaném dresu," nechal se slyšet konkrétně.

Kouč Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že by fanoušci mohli Deliho vidět během sezóny i v A-týmu. "Je to nejen skvělý sportovec, ale i mentálně a svým chováním příkladný hráč. Ostatní věci bych nerad předbíhal. Fotbal je nevyzpytatelný a může se stát spousta věcí. Já si pamatuji, když jsme v zimě měli šest stoperů a za měsíc a půl nám zbyli dva. Takže uvidíme, co sezona přinese, jsou tam různá období, situace. Uvidíme, jaká bude jeho výkonnost v B-týmu. Kdyby to dopadlo, byl by to pro všechny zážitek a bylo by to příjemné," řekl.

Slavia už není jen Praha. V Africe bude Slavia d’Abidjan

Protože Simon Deli je zároveň spoluvlastníkem klubu v Pobřeží slonoviny, dohodl se se svou milovanou Slavií na užší spolupráci s pražským klubem. Jeho klub v Pobřeží slonoviny se tak bude nově jmenovat Slavia d’Abidjan a Pražané tak budou pomáhat prostřednictvím této spolupráce rozvoji fotbalu v této africké zemi.

"Byl jsem hlavním strůjcem tohohle nápadu. Kontaktoval jsem Martina Říhu, CEO Slavie. Pro mě je důležité přinést Slavii Praha i do Pobřeží slonoviny. Udělal jsem to jako hráč, teď to dělám i mezi kluby," uvedl k tomuto projektu v rozhovoru pro klubový web Deli a pokračoval: "Vím, kolik mladých hráčů s velkým potenciálem u nás je. Taky jsem začínal na ulici. Teď mám šanci pomoct jim ukázat se v Evropě. Věřím, že přes tuto akademii najdou svou cestu."

Prozradil také, proč bylo pro něj důležité, odvážet dresy ze svého pražského působiště domů do Afriky. "Dresy jsem vždycky vozil domů, často i po 30 kusech. Dneska je v Abidjanu hodně lidí, co chodí ve slávistickém. A o Slavii ví každý – mluvil jsem o ní v každém rozhovoru. Pro mě je Slavia jeden z nejlepších klubů v Evropě," řekl Deli.

Proto nikoho nepřekvapí, že nezbytnou součástí této spolupráce bude vedle pozorování možných afrických talentů také vzájemná pomoc spočívající třeba v předávání trenérských zkušeností či materiálová pomoc. "Pomůžeme Simonovi s materiálním zajištěním, se strukturou akademie i s tréninkovými metodami. Do budoucna počítáme i s výměnnými pobyty trenérů a další odbornou výpomocí," přibližuje cíl projektu Říha.

Klimentův příchod je stále ve hře

Navzdory mohutnému posilování se ještě může jeden velký příchod přihodit. A to ten, o kterém se mluví už od jara a týká se jednatřicetiletého olomouckého útočníka Jana Klimenta. Přestože je od dubnového těžkého zranění, konkrétně se jedná o zlomeninu lýtkové kosti, kterou mu svým tvrdým zákrokem přivodil v zápase domácího poháru Michal Frydrych, v rekonvalescenci, zájem o něj ze strany Slavie neutuchá.

"Záležitost Jana Klimenta ještě řešíme. Olomouc má nového majitele Pavla Hubáčka, tým má logicky jiné ambice, než měl, chce postoupit do Evropské ligy. Chce mít úspěšnou sezonu," připomněl však Tvrdík.