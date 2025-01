Novinka na lavičce fotbalového Slovácka. Asistentem trenéra Smetany se stal Polách

„Tomáš Polách v minulosti v našem klubu již působil, takže přichází do známého prostředí. Věříme, že je tím správným řešením pro doplnění realizačního týmu,“ řekl pro klubový web k novince na trenérské lavičce Slovácka klubový ředitel Petr Pojezný.

Ten tak připomněl, že Polách byl s uherskohradišťským fotbalem spjat už jako hráč, a to v letech 2000 až 2006, kdy nastoupil celkem do 115 zápasů. Poté jeho kroky směřovaly do brněnské Zbrojovky. Tam, jak bylo výše zmíněno, naposledy působil v roli trenéra.

Co se týče skončivšího asistenta Baránka, tak o něm se spekuluje, že by se mohl ve stejné roli vrátit k vracejícímu se bývalému trenérovi Slovácka Martinu Svědíkovi.

Po novoročních oslavách se fotbalisté Slovácka vrhli do zimní přípravy tím, že s kondičními trenéry absolvovali ve čtvrtek kondiční testy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nezúčastnil se jich už irácký obránce Merchas Doski, jenž už před Vánocemi opustil klub a přestoupil do Plzně. V těchto dnech se také mluví o odchodu Michala Kohúta, jehož pro změnu lanaří Baník Ostrava.

Do jarní části sezóny nastoupí Slovácko nejspíš i bez veterána Milana Petržely, o něhož je zase zájem ve druhé lize, a to i přesto, že jeho spojení s Líšní, kterou vede nově explzeňský trenér Pavel Vrba, nejspíš padlo. Může se ale objevit třeba v dresu Viktorie Žižkov.

Ke změnám v kádru během zimní pauzy se vyjádřil samotný hlavní kouč Ondřej Smetana. „Potřebujeme do kádru sáhnout a oživit ho i zkvalitnit. Ten proces musí nastat, skoro do každé řady potřebujeme přivést kvalitního hráče,“ nechal se slyšet s ambiciózním plánem. Nová jména by měl klub představit během příštího týdne, kdy začne u něj doma kondiční příprava. V rámci ní se 14. ledna střetne s Opavou, den na to už tým odcestuje na zimní soustředění do chorvatského Medulinu.

Právě tam na jadranském pobřeží na Istrii se utká nejprve s týmem, který je ještě neznámý, pak 21. ledna s FK Sarajevo a tři dny na to s makedonským Gostivarem.

Jarní část Chance ligy pak Slovácko odstartuje v neděli 2. února na domácím hřišti soubojem s pražskou Spartou. Dodejme, že Slovácko momentálně přezimovává v ligové tabulce na devátém místě.