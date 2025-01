Zlatým glóbům kraloval energický transgender muzikál Emilia Pérez a architektonická freska Brutalista

Zlaté glóby se udílí již od ledna 1944. Ocenění v Americe původně vzniklo s cílem propojit zahraniční filmový trh. Za udílením takřka celou dobu stála Hollywood Foreign Press Association. To se však v roce 2023 změnilo. Duchovním nástupcem je Golden Globe Foundation. Současným prezidentem organizace je novinář Henry Arnaud. K samotnému předávání vlastní práva Dick Clark Productions. Nominace na letošní ročník čítající hned 27 kategorií byly ohlášené 9. prosince.

Především výherci v televizních kategoriích jsou letos rozmanití. Nejlepší minisérii v ostré konkurenci Tučňáka či Ripleyho opanoval ostrý a fyzický Sobík, pojednávající o problematice stalkingu a posttraumatické zkušenosti. Cenu si odnesla i vedlejší herečka Jessica Gunning. Sérii naleznete na Netflixu. Cenu pro vedlejšího herce utržil Tadanobu Asano z krvavé historické fresky Šógun. V hlavních rolích zabodoval Colin Farrell se svým odporně ambiciózním Tučňákem a Jodie Foster se ztvárněním rozervané detektivky v Temný případ - Noční krajina. Obě série jsou na Maxu.

Nejlepší seriálové výkony se posléze štěpí i na dramatické a komediální. Oslnivá Jean Smart za hlavní roli v komediálním seriálu Stále v kurzu získala cenu již podruhé, mužskou komediální kategorii si pro sebe za roli hektického kuchaře v seriálu Medvěd už potřetí uzmul idol s takřka mramorovou tváří Jeremy Allen White. Dramatickou rolí porotu oslnil Hiroyuki Sanada v Šógunovi. Herec za své ztvárnění získal i cenu Emmy, jako vůbec první japonský herec v historii. V ženské kategorii bodovala jeho kolegyně Anna Sawai. A Šógun si dokráčel pro vítězství i v hlavní dramatické kategorii. Nejlepším komediálním seriálem byla zvolena nablýskaná i kousavě satirická třetí série Stále v kurzu. Seriál stejnou cenu vyhrál již roku 2022. Krvelačnost feudálního Japonska najdeze na Disney+, rozmazlený svět smetánky Las Vegas na Max.

Přesuňme se k filmovým kategoriím. Nejlepší původní písní je skladba El Mal z multižánrového francouzsko-belgického muzikálu Emilia Peréz, nejlepší soundtrackem je pak elektrem a vibracemi pulzující dílo Trenta Reznora a Atticuse Rosse pro tenisový film o milostném trojúhelníku Rivalové. V cizojazyčné kategorii dle očekávání zvítězila Emilia Pérez, jejíž příběh se točí okolo gangstera, který touží po tranzici. Nejlepším animovaným filmem se stala Kočičí odysea, jež je unikátním projektem vycházejícím z videoherní estetiky. Beze slov vypráví o zvířecí pouti napříč zatopeným světem, přičemž se snaží hledat jednotu a sounáležitost. Film je od 2. ledna v kinech.

Nejlepší vedlejší role si rozdělili Kieran Culkin za mezigenerační vztahy tematizující Opravdovou bolest a Zoe Saldana, jež se jako právnička pomáhající zmíněnému gangsterovi k vytouženému cíli představila v Emilii Pérez. Za komediální umění byl oceněn Sebastian Stan v černohumorné jízdě Jiný člověk. Ten za sebou nechal třeba démonického Hugh Granta či svůdného Glena Powella. Velký comeback zažila Demi Moore, jež zazářila v canneské provokativní senzaci Substance, v níž se ponořila do role vyhasínající herečky lačnící po věčném mládí.

Za hlavní roli židovského architekta ve více než tří a půl hodinovém Brutalistovi byl po zásluze odměněn Adrien Brody. Předčil Ralpha Fiennese, Daniela Craiga nebo právě Sebastiana Stana, jenž si druhou nominaci zasloužil za ztvárnění Donalda Trumpa. Nejlepší ženský herecký výkon v dramatickém filmu předvedla v křehkém dramatu I'm Still Here brazilská herečka Fernanda Torres. Nenápadný a bolestivý příběh na pozadí diktatury a politických změn byl zároveň nominován v cizojazyčné kategorii, premiéroval na festivalu v Benátkách.

Nejlepší scénář měl důmyslně odvyprávěný film o hašteřivých kardinálech Konkláve. Pro mistrovsky a s nadhledem komponovaný snímek šlo o jedinou cenu večera, navzdory šesti nominacím. Režisérskou kategorii, kde proti sobě stáli Sean Baker, Jacques Audiard či Coralie Fargeat, nakonec vyhrál tvůrce Brutalisty Brady Corbet. Brutalista, jehož nádherně i mrazivé scenérie na plátna českých kin vstoupí 6. února, se stal i nejlepším dramatickým filmem. Komediální/muzikálový protipól tentokrát skutečně muzikál⁠⁠⁠⁠. Emilia Pérez potvrdila vysoké ambice a společně s Brutalistou je tak hlavní kandidátkou na Oscara. Fluidní a rytmicky překvapivý tvar gangsterky, melodramatu, romance můžete v kinech zhlédnout od 13. února.

Emilia Pérez je i nejúspěšnějším filmem večera se čtyřmi soškami. Brutalista bral tři. Všechny ostatní oceněné tituly po jedné. V seriálech byl vícekrát, konkrétně čtyřikrát, oceněný Šógun, dvě ceny má Sobík a Stále v kurzu.

Seznam oceněných a nominovaných:

Nejlepší film - drama

Brutalista

Bob Dylan: Úplně neznámý

Konkláve

Duna: Část druhá

Nickel Boys

September 5

Nejlepší film - komedie

Emilia Pérez

Anora

Rivalové

Opravdová bolest

Substance

Čarodějka

Nejlepší režie

Brady Corbet – Brutalista

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Konkláve

Coralie Fargeat – Substance

Payal Kapadia – All We Imagine as Light

Nejlepší scénář

Peter Straughan – Konkláve

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Brady Corbet and Mona Fastvold – Brutalista

Jesse Eisenberg – Opravdová bolest

Coralie Fargeat – Substance

Nejlepší animovaný film

Kočičí odysea

V hlavě 2

Paměti z ulity

Odvážná Vaiana 2

Wallace a Gromit: Pomstu poznáš po peří

Rozzum v divočině

Nejlepší neanglicky mluvený film

Emilia Pérez (Francie)

All We Imagine as Light (Indie)

The Girl with the Needle (Dánsko)

I'm Still Here (Brazílie)

Semínko posvátného fíkovníku (Německo)

Vermiglio (Itálie)

Nejlepší herec - drama

Adrien Brody – Brutalista

Timothée Chalamet – Bob Dylan: Úplně neznámý

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Konkláve

Sebastian Stan – The Apprentice: Příběh Trumpa

Nejlepší herečka - drama

Fernanda Torres – I'm Still Here as Eunice Paiva

Pamela Anderson – The Last Showgirl

Angelina Jolie – Maria

Nicole Kidman – Babygirl

Tilda Swinton – The Room Next Door

Kate Winslet – Lee

Nejlepší herec - komedie

Sebastian Stan – A Different Man as Edward Lemuel / Guy Moratz

Jesse Eisenberg – Opravdová bolest

Hugh Grant – Heretic

Gabriel LaBelle – Saturday Night

Jesse Plemons – Milé laskavosti

Glen Powell – Vrah naoko

Nejlepší herečka - komedie

Demi Moore – Substance

Amy Adams – Nightbitch

Cynthia Erivo – Čarodějka

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Zendaya – Rivalové

Nejlepší vedlejší herec

Kieran Culkin – Opravdová bolest

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – Bob Dylan: Úplně neznámý

Guy Pearce – Brutalista

Jeremy Strong – The Apprentice: Příběh Trumpa

Denzel Washington – Gladiator II

Nejlepší původní hudba

Trent Reznor and Atticus Ross – Rivalové

Volker Bertelmann – Konkláve

Daniel Blumberg – Brutalista

Kris Bowers – Rozzum v divočině

Clément Ducol and Camille – Emilia Pérez

Hans Zimmer – Duna: Část druhá

Nejlepší původní píseň

"El Mal" (Clément Ducol, Camille, and Jacques Audiard) – Emilia Pérez

"Beautiful That Way" (Andrew Wyatt, Miley Cyrus, and Lykke Li) – The Last Showgirl

"Compress / Repress" (Trent Reznor, Atticus Ross, and Luca Guadagnino) – Rivalové

"Forbidden Road" (Robbie Williams, Freddy Wexler, and Sacha Skarbek) – Better Man

"Kiss the Sky" (Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, and Ali Tamposi) – Rozzum v divočině

"Mi Camino" (Clément Ducol and Camille) – Emilia Pérez

Cinematic and Box Office Achievement

Wicked

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

The Wild Robot