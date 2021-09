Na severovýchodě Konga úřady ohlásily epidemii meningitidy

Testy provedené v pařížském Pasteurově institutu prokázaly přítomnost jednoho z původců této nemoci bakterie Neisseria meningitis, jež může způsobit rozsáhlou epidemii.

"Meningitida je vážná infekce a velký problém veřejného zdravotnictví. Rychle mobilizujeme odborníky a léky, abychom vládě pomohli nemoc co nejrychleji dostat pod kontrolu," řekla ředitelka africké sekce WHO Matshidiso Moetiová.

Případy onemocnění se prokázaly v oblasti obce Banalia, kde byla zřízena odborná pracoviště stejně jako v provinčním středisku Kisangani. Někteří pacienti už dostávají léky doma, další ve zdravotnických zařízeních.

Meningitida způsobuje zánět mozkových blan a bez rychlého nasazení léčby může poškodit mozek. Šíří se kapénkami, zpočátku je těžké ji rozpoznat, protože první příznaky jsou podobné méně závažným onemocněním, patří k nim bolesti hlavy nebo horečka.

Podle statistik WHO bylo proti meningitidě v Tshopu v roce 2016 očkováno 1,6 milionu lidí ve věku od jednoho do 29 let.

Kongo má za sebou několik epidemií meningitidy, v roce 2009 v Kisangani hlásili 214 případů, z nichž 15 skončilo smrtí.