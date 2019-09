Teror v Burkině Faso: 29 mrtvých, islamisté zaútočili i na humanitární konvoj

Při jednom z útoků explodovalo improvizované výbušné zařízení, informovala agentura AFP s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Vozidlo určené pro přepravu zboží i lidí najelo na výbušné zařízení u města Barsalogho, což si v neděli odpoledne vyžádalo nejméně 15 mrtvých a šest raněných, řekl AFP vládní mluvčí. Bezpečnostní zdroj uvedl, že většina obětí jsou obchodníci.

#BurkinaFaso: 29 civilians killed in today alone in 2 separate incidents. 15 killed after an armed assault against humanitarian convoy on Barsalogho-Guendbila route, centre region. The other 14 after transportation vehicle struck an IED on Dablo-Kelbo axis, Soum Province. #Sahel pic.twitter.com/udXBLJQABQ