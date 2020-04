V 53 afrických státech zuří koronavirus, nakažených je 37 400 lidí

Zdravotnické úřady v Ghaně, která má přes 27 milionů obyvatel, dnes ohlásily nových 403 infikovaných, dosud tam zemřelo 17 lidí.

Podle AP vývoj v Ghaně sleduje mnoho vlád afrických států, které rovněž plánují uvolnit omezení a obnovit ekonomické aktivity. Nigérie chce v pondělí zrušit karanténní opatření v hlavním městě Abuja i v Lagosu, v němž žije 21 milionů lidí.

Podle afrického střediska pro kontrolu nemocí na kontinentě s covidem-19 zemřelo 1598 pacientů. Nejpostiženější zemí co do infikovaných je Jihoafrická republika s 5350 nakažených a 103 mrtvých. Nejvíc mrtvých v Africe - 450 - má Alžírsko.

Někteří politici se domnívají, že Ghana opatření uvolnila příliš brzy. Akufo-Addo ale řekl, že se od počátku přísně dohledávaly kontakty nakažených. Uzávěru nechal zrušit 20. dubna s tím, že se opatření mohou změnit podle situace.

Mnoho Ghaňanů uvolnění uvítalo, protože to podle nich zvýší důvěru zákazníků a předejde propouštění. Další ale tvrdí, že strach z nákazy trvá. Až 89 procent všech případů připadá na Akkru. Adwoa Nyarkuová si tam před epidemií vydělávala úklidem v přepočtu 2500 korun týdně. Teď, déle než týden po uvolnění, do práce stále nechodí. "Lidé, u nichž jsem pracovala, nechtějí, abych k nim chodila. Chtějí zůstat v bezpečí a já to chápu, ale nemám jídlo pro sebe ani pro děti," řekla.