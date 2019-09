Zemřel autoritářský exprezident Tuniska, jeho svržením začalo arabské jaro

Třiaosmdesátiletý bin Alí jako prezident zemi vládl od listopadu 1987, předtím krátce zastával funkci premiéra. Z Tuniska uprchl v lednu 2011, kdy ho masivní protivládní demonstrace donutily odstoupit. V nepřítomnosti byl později odsouzen k několika trestům odnětí svobody včetně několika doživotních.

🇹🇳 #Tunisia’s former president Zine el-Abidine Ben Ali has died at the age of 83.



The first casualty of the #ArabSpring, #BenAli was forced from power by popular revolt in 2011 after 23 years in office and had since been living in exile in Saudi Arabia ⤵️ pic.twitter.com/piCk5A4Ea6