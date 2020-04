ZOO Dvůr Králové truchlí. Uhynul jeden z pěti nosorožců převezených do Rwandy

ČTK to dnes řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost.

Uhynulým je samec Manny, který se narodil v září 2011 ve Dvoře Králové. "Na místě bylo vyloučeno, že by byl upytlačen. Na vině by mohla být porucha trávicího ústrojí, příčina úhynu však ještě nebyla stanovena," řekl Stejskal. Více informací by podle něj měly přinést výsledky laboratorních testů. Kvůli omezením v souvislosti s pandemií covid-19 je nepravděpodobné, že by výsledky testů mohly být známy v dohledné době.

Samce Mannyho podle Stejskala neustále sledoval tým stopařů. Na podporu aklimatizace dostával příkrm. "Po náhlém zhoršení jeho zdravotního stavu a změně v příjmu potravy vedení parku celou situaci okamžitě konzultovalo s veterináři, samec ale bohužel uhynul dřív než mohlo dojít k veterinární intervenci," uvedl Stejskal. Dodal, že ostatní čtyři nosorožci jsou nadále monitorováni a podle odborníků v parku jsou v pořádku.

Transporty zvířat jsou podle Stejskala základním nástrojem, jak pomoci ohroženým druhům ve volné přírodě. "Bohužel s sebou ale nesou určitou míru rizika, protože zvířata se musejí adaptovat na nové podmínky v novém prostředí. Navzdory Mannyho úhynu zůstává skupina nosorožců převezená z Evropy důležitým příspěvkem k založení udržitelné a zabezpečené populace nosorožců v národním parku Akagera," uvedl Stejskal.

Loňský transport nosorožců, který se odehrál kamiony a letecky, byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Ve Rwandě byli nosorožci postupně vypouštěni do čím dál větších výběhů a nakonec do volné přírody.

Tři nosorožci byli ze dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Ve Dvoře Králové se pětice na cestu připravovala od podzimu 2018.

Všichni nosorožci přesunutí do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000. Všech pět zvířat bylo darem rwandské vládě.

Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století a po ní zcela vyhubeni. Do jižní části parku Akagera byla v roce 2017 převezena skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z Jihoafrické republiky. Dosud se rozrostla o několik mláďat. Zvířata z Evropy by se s nosorožci z JAR mohla v budoucnu pářit. V prvním období by se nosorožci dopravení ze Dvora Králové mohli pářit mezi sebou.