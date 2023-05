Americký senátor mluvil se Zelenským. Rusové ho dali na seznam hledaných osob

Americký útok na velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního by mohl vyvolat další nebezpečnou eskalaci násilí na Blízkém východě. V reakci na dnešní akci Spojených států v Iráku, při které zahynulo i několik dalších lidí, to uvedla předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Vojenskou akci kritizovali také někteří uchazeči o demokratickou nominaci v boji o Bílý dům včetně Joea Bidena. Podle něj by se USA mohly ocitnout na pokraji dalšího velkého konfliktu.