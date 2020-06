Konec silného dolaru? Ekonomický expert má jasno

O neutěšené situaci, jíž momentálně ekonomika USA čelí, informoval Roach na americkém televizním kanálu CNBC. Hlavní příčinu problémy spatřuje v nízké míře úspor a vysokém deficitu státního rozpočtu. "Dolar bude oslabovat velmi, ale velmi strmě," podotkl. Ve srovnání s ostatními světovými měnami by se mělo jednat až o 35 % rozdíl. Dalo by se tedy říci, že Spojené státy na tom nebyly ani v době prosperity, co se týče hospodaření zrovna nejlépe, a pandemie covid-19 je v tomhle směru doslova dorazila.

Někdo by sice mohl namítnout, že měnový index dolaru zaznamenal v posledních dnech jednoprocentní růst a že je stále stabilní. Podle Roache to ale nic neznamená, to nejhorší nás teprve čeká. Národní úspory se totiž budou i nadále dostávat do červených čísel, a to do takové míry, do které to zatím ani americká, ba dokonce žádná jiná světová ekonomika nepocítila.

Roach varuje také před dalším nebezpečným trendem, a to je deglobalizace, jelikož se Spojené státy začínají vůči světu spíše uzavírat. Pád dolaru a politická i ekonomická izolace se pak mohou velmi snadno stát pomyslným smrtelným koktejlem. Události by podle prezidenta navíc měly vzít spád nikoliv v dlouhém časovém horizontu, nýbrž v nadcházejícím roce či dvou. "Investoři by na to proto měli být připravení," apeloval.

"Negativně se to podepíše na amerických finančních aktivech. S importem dražšího zboží ze zahraničí do USA jde ruku v ruce vyšší míra inflace a tím pádem i negativní dopad na úrokové sazby," varuje Roach. Největší obavy má z opakování scénáře ze 70. let, kdy nastala takzvaná staglační krize, tedy prudký růst cen za probíhající recese.

S tím bohužel nic neudělají ani listopadové volby prezidenta USA a s nimi související možnost vzniku nového týmu v Bílém domě. Podle prezidenta čeká USA nejtěžší období z pohledu ekonomiky a je nutné počítat s tím, že zákonodárci se budou snažit s ekonomickými dopady koronaviru bojovat prostřednictvím bezprecedentních a stimulačních opatření.