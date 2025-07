Trumpova velkolepá reforma míří do finále. Kritici bijí na poplach, opozice mluví o dohodě s ďáblem

Šéf Sněmovny reprezentantů, republikán Mike Johnson, oznámil, že očekává finální hlasování dnes ráno místního času, tedy večer australského času. „Cítíme se velmi dobře, víme, že postupujeme vpřed. Dodáme prezidentovi jeho ‚Ameriku na prvním místě‘ – uděláme to pro americký lid,“ prohlásil.

K průlomu došlo po výbušné aktivitě prezidenta Trumpa na jeho oblíbené sociální síti Truth Social, kde zkritizoval republikánské váhající členy Kongresu. „PRO REPUBLIKÁNY BY TO MĚLO BÝT JEDNODUCHÉ HLASOVÁNÍ PRO. SMĚŠNÉ!!!“ napsal v jednom z příspěvků. V jiném se ptal: „Na co ještě čekáte??? MAGA NENÍ ŠŤASTNÁ A STOJÍ VÁS TO HLASY!!!“

Zákon, který již prošel Senátem, obsahuje rozsáhlé daňové škrty, zvýšené výdaje na posílení imigrační politiky, a zároveň škrty ve zdravotnických programech, jako jsou Medicaid, Medicare a program Affordable Care Act (tzv. ObamaCare). Podle odhadu Kongresového rozpočtového úřadu má dojít k úsporám ve výši 1,1 bilionu dolarů.

Ostrou kritiku vyjádřil bývalý prezident Barack Obama, který zákon označil za hrozbu pro miliony Američanů. „Více než 16 milionům Američanů hrozí ztráta zdravotní péče, protože Republikáni se snaží rychle prosadit zákon, který omezuje federální financování Medicaid a oslabuje Affordable Care Act,“ uvedl Obama na síti X. Vyzval voliče, aby kontaktovali své zákonodárce a žádali, aby hlasovali proti návrhu.

Přestože zákon prošel procedurálním hlasováním, jeho finální schválení zůstává nejisté. Mnoho republikánů se obává, že by návrh dále zvýšil již tak vysoký státní dluh USA. Prezident Trump proto osobně loboval za podporu mezi členy Kongresu. „Prezident pracuje s telefonem prakticky neustále,“ sdělil anonymní úředník Bílého domu pro server Politico. „Dostane to přes cílovou čáru.“

Napjatá atmosféra se odrazila i v ostrých výrocích některých kongresmanů. Republikán Derrick Van Orden z Wisconsinu se například ohradil proti tvrzení, že Kongres ovládá Trump: „Nejsme tady žádní malí parchanti, OK? Jsem člen Kongresu a zastupuji téměř 800 tisíc obyvatel Wisconsinu.“ Později ale jeho kancelář vydala prohlášení, v němž stojí, že Van Orden považuje prezidenta Trumpa za „vůdce GOP“ a „se těší na schválení návrhu“.

Kriticky se vyjádřila i kongresmanka Marjorie Taylor Greene, která pokusy o schválení označila za „chaos“. „Celá situace je opravdu vážná. Je nás 435 a není snadné se na čemkoliv dohodnout. Je to prostě bordel. Omlouvám se, že to říkám na veřejnosti, ale přesně tak to je,“ řekla v podcastu Stevea Bannona.

Demokratická opozice zůstává jednotná a tvrdě proti. Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez návrh označila za „dohodu s ďáblem“. „Zvyšuje náš národní dluh, militarizuje ekonomiku a bere Američanům zdravotní péči. A proč? Aby Elon Musk dostal daňovou úlevu. Měli byste se stydět,“ prohlásila.

Trump mezitím stupňuje i útoky na šéfa Federálního rezervního systému Jeroma Powella, kterého jmenoval během svého prvního funkčního období, ale nyní jej žádá o okamžitou rezignaci. Důvodem je podle prezidenta Powellovo odmítnutí snižovat úrokové sazby. Trump sdílel článek z Bloombergu, podle něhož Powell údajně lhal před Senátem ohledně výdajů na rekonstrukci centrály Fedu. „Je příliš pozdě, měl by okamžitě rezignovat!!!“ napsal Trump.

Bílý dům mezitím zveřejnil Trumpův ručně psaný vzkaz Powellovi, ve kterém šéfovi Fedu vzkazuje: „Jako obvykle, jsi pozdě. Stojíš nás jmění – sniž sazbu. A hodně!“

Powell na konferenci v Portugalsku uvedl, že rozhodnutí o červencovém snížení sazeb zatím nepadlo. „Záleží to na datech. Rozhodujeme se schůzi po schůzi. Jsme nepolitický orgán,“ prohlásil.

S blížícím se Dnem nezávislosti, který Trump určil jako symbolický termín pro schválení zákona, sílí tlak na členy Kongresu. Výsledek závěrečného hlasování tak může zásadně ovlivnit nejen osudy milionů Američanů, ale i Trumpovu schopnost plnit své předvolební sliby.