Biden zvyšuje náskok. Soudy zamítají Trumpovy žaloby

Povolební vývoj potvrzuje předpovědi o dlouhém a nepřehledném čekání na jméno nové hlavy státu, souvisejícím s přívalem korespondenčních hlasů. Poslední hodiny a dny provází kromě soudních tahanic i demonstrace a vlna dezinformací, volební úředníci mezitím volají po trpělivosti a ujišťují, že vše probíhá podle pravidel. Zároveň se naplňovaly spekulace o tom, že během sčítání hlasů se budou postupně zlepšovat vyhlídky bývalého viceprezidenta Bidena.

Jeho šance silně vzrostly, když mu projekce přisoudily vítězství v Michiganu a Wisconsinu, což jsou státy, které před čtyřmi lety ovládl Trump. Podle stanice Fox News a agentury AP Biden vyhraje rovněž v Arizoně, čímž by si zajistil již 264 volitelů z potřebných 270 pro celkové vítězství. Řada médií je však ohledně odhadu v tomto státu na jihozápadě USA opatrná a výsledek si tam netroufá předvídat.

Ve hře jsou stále také volitelské hlasy na Aljašce, v Nevadě, Georgii, Severní Karolíně a v Pensylvánii. Právě na poslední ze jmenovaných států se upírá zřejmě největší pozornost obou táborů. Trump tam totiž podle očekávání nejprve výrazně vedl, se sčítáním poštovních hlasů však svůj náskok postupně ztrácí, podobně jako v Georgii.

Více cest k vítězství má nyní Biden, jemuž by v případě zisku Arizony stačilo ovládnout jakýkoliv z dosud nerozhodnutých států kromě Aljašky. Zatímco v Severní Karolíně, Georgii a Pensylvánii má podle neúplných výsledků těsný náskok Trump, v Nevadě těsně vede Biden. Prohlášení z těchto států zároveň naznačovala, že souboj o Bílý dům se dříve než v pátek nevyjasní.

"Naše data ukazují, že Joe Biden bude příštím prezidentem Spojených států," vyhlásila dnes šéfka Bidenovy kampaně Jen O'Malleyová. Biden se ovšem zatím na rozdíl od Trumpa za vítěze voleb neoznačil. Prezident USA dnes dále bez předložení důkazů mluvil o volbách jako o "podvodu", na twitteru zároveň vyzval k zastavení sčítání hlasů, ačkoli nebylo jasné, jak by mu takový vývoj pomohl.

Trumpův tábor v některých státech, kde je souboj těsný, podal soudní stížnosti, jak již dlouho dopředu avizoval. Odvolával se na údajné porušování pravidel při sčítání hlasů, soudci v Georgii a Michiganu ale už žaloby odmítli. Přerušení sčítání požaduje Trumpův tým i v Pensylvánii, dnes avizoval právní kroky v Nevadě i dalších státech.

Letošních voleb se podle řady médií zřejmě účastnila největší část amerického voličstva za posledních více než 100 let. To vedlo i k výjimečně velkým absolutním ziskům prezidentských kandidátů. Podle čerstvých údajů už měl Biden na kontě skoro 72,5 milionu hlasů, čímž významně překonal dosavadní rekord v podobě 69,5 milionu pro Baracka Obamu v roce 2008. K tomuto součtu už se blížil také Trump a podle agentury Bloomberg by se dohromady nakonec mohlo sejít více než 160 milionů lístků, což by znamenalo účast přes 72 procent právoplatných voličů.

V důsledku specifického systému prezidentské volby duel Trumpa s Bidenem stále není rozhodnutý, přestože je jasné, že 77letý demokrat získá na úrovni USA o několik milionů hlasů více. Sebevědomí jeho týmu ovšem dokládá spuštění internetové stránky buildbackbetter.com, která má veřejnost informovat o Bidenově činnosti při přípravách na přechod k jeho vládě.

Demokratické straně ovšem postupně slábly šance na převzetí kontroly nad Senátem, který by s republikánskou většinou mohl případné Bidenově administrativě výrazně komplikovat vládnutí. Podle listu The New York Times jsou nyní jasná jména 48 demokratických a 48 republikánských senátorů. Nejasný je výsledek hlasování čtyř soubojů o senátorská křesla, která nyní drží republikáni. Kromě Severní Karolíny a Aljašky se stále nerozhodlo ani o dvou senátorech za Georgii.

Napjatá atmosféra těsných voleb vyhrocená spornými Trumpovými výroky o volebních podvodech, vyhnala do ulic některých měst demonstranty. Lidé ve Filadelfii, Phoenixu, Portlandu či v Oaklandu volali po spravedlivém sečtení všech hlasů. V Detroitu se naopak u budovy, kde se zpracovávají hlasy, sešla ve středu skupina Trumpových podporovatelů a volala po zastavení sčítání. V New Yorku vedly protesty k potyčkám s policií, která asi 20 účastníků zatkla. Nejméně deset lidí zatkli v Portlandu, kde někteří demonstranti proti Trumpovi páchali výtržnosti a rozbíjeli výlohy.

Kritika nepodložených obvinění z volebního podvodu, které vyšly z úst prezidenta a jeho kampaně, dnes zazněla také od pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), podle nichž tato tvrzení poškozují důvěru americké veřejnosti v demokratické instituce.