Bidena potěšil průzkum, před primárkami v Iowě vede

Primárky potrvají až do června a demokraté si v nich budou vybírat svého prezidentského kandidáta. Ten se pak v listopadu utká o prezidentské křeslo s nynějším republikánským šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem.

Jak vyplynulo z průzkumu nevládní organizace The Focus on Rural America, na druhém místě za Bidenem by se umístila senátorka Elizabeth Warrenová s 18 procenty, někdejší starosta ze státu Indiana Pete Buttigieg s 16 procenty a senátor Bernie Sanders se 14 procenty. Senátorka Amy Klobucharová by skončila pátá s 11 procenty. Průzkumu, který se uskutečnil mezi 15. a 18. lednem, se zúčastnilo 500 dotazovaných, kteří budou hlasovat v primárkách.

Demokratičtí kandidáti na nominaci do boje o Bílý dům se minulý týden v úterý v noci (místního času) utkali v sedmé a poslední televizní debatě před zahájením primárek. Diskuse se nejvíce točila okolo bezpečnostní politiky, otázek zahraničního obchodu či zdravotnictví. Nejvýraznější výkon tehdy předvedl člen levicového křídla Bernie Sanders.