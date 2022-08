Bidenova administrativa připravuje další vojenskou pomoc Ukrajině za 800 milionů dolarů

Biden by tuto pomoc schválil s využitím své prezidentské pravomoci, která šéfovi Bílého domu umožňuje povolit přesun přebytečných zbraní z amerických zásob. Reuters to uvedl s odvoláním na tři zdroje, které s ním hovořily pod podmínkou anonymity. Oznámení o pomoci by se podle nich mohlo uskutečnit již dnes, ale také by se mohlo posunout až na příští týden. Upozornily také na to, že hodnota vojenské pomoci se může před oznámením ještě změnit.

Bílý dům se k tomu odmítl vyjádřit. Washington dosud Kyjevu poslal vojenskou pomoc za miliardy dolarů.

Od února, kdy ruské jednotky zahájily na sousední Ukrajinu invazi, kterou ruský prezident Vladimir Putin nazývá "speciální vojenskou operací", Moskva podle Reuters pokračuje v opotřebovací válce, při níž jsou města ničena dělostřeleckou palbou.