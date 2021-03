Bidenův infrastrukturální plán by měl vytvořit miliony pracovních míst

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Plán amerického prezidenta Joea Bidena investovat 2,3 bilionu dolarů (přes 51 bilionů Kč) do infrastruktury by měl vytvořit miliony nových pracovních míst a napravit část hospodářských škod, které způsobila pandemie covidu-19. Uvedli to podle agentury Reuters ekonomové. Obavy však vyvolává záměr financovat tyto investice prostřednictvím vyššího zdanění podniků.