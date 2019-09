"Domnívám se, že by lidé neměli pokračovat v tomto boji jen z principu. Buď vaše dráha míří k vítězství, nebo ne. Pokud nyní nedokážeme shromáždit 1,7 milionu dolarů, nebudeme moci provést nutné investice," abychom v širokém poli kandidátů zůstali konkurenceschopní, prohlásil Booker.

When I think about the thousands of people across this country—in every single state, in fact—who have chipped in today to help keep us in this race, I'm moved and so energized. Help keep the momentum going: https://t.co/thGpnEeVEd pic.twitter.com/yfc2RIHa4Q