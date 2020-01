Další silné zemětřesení vyděsilo Portoriko. Škody značné, jih ostrova bez proudu

Otřesy americká geologická služba USGS zaznamenala v 08:54 místního času (13:54 SELČ). Epicentrum se nacházelo v moři asi 13 kilometrů jižně od pobřežní obce Indios, ohnisko zemětřesení pak bylo v poměrně malé hloubce deseti kilometrů.

Energetici uvedli, že bez proudu je značná část jihu Portorika a že odborníci nyní prověřují stav elektráren.

Od silvestra postihlo Portoriko několik stovek zemětřesení, většina z nich byla ale příliš slabá na to, aby je obyvatelé pocítili. To dnešní ale bylo nejsilnější od úterý 7. ledna, kdy Portoriko zasáhly otřesy o síle 6,4 stupně.

