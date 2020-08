Další únik ropy z lodi u ostrova Mauricius je nejspíš zažehnán

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Většinu zbývající ropy z poškozeného japonského plavidla u korálového pobřeží blízko ostrovního státu Mauricius už se podařilo odčerpat. Oznámil to dnes premiér Mauricia Pravind Jugnauth. Asi 1000 tun ropy předtím uniklo do moře. Premiér také uvedl, že Mauricius bude požadovat náhradu škody po japonské společnosti Nagashiki Shipping, která loď vlastní. Uvedla to agentura Reuters.