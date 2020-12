Drony či laserem naváděné bomby. Americká vláda dohodla prodej zbraní do Maroka za miliardu dolarů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká vláda poslala v pátek do Kongresu dohodu o plánovaném prodeji zbraní do Maroka v hodnotě jedné miliardy dolarů (asi 22 miliard Kč), informovala agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Agentura připomněla, že se tak stalo den poté, co byla oznámena dohoda o normalizaci vztahů mezi Marokem a Izraelem, kterou zprostředkovaly Spojené státy.