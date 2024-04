Vláda schválila novelu zákona o zbraních, která reaguje na střelbu na FF UK

Prvním opatřením je zavedení povinnosti podnikatelů v oboru zbraní a střeliva hlásit neprodleně policii podezřelé transakce. V praxi jde o tzv. červenou dlaždici v centrálním registru zbraní, která prodejcům umožní podezřelý nákup nahlásit.

Druhou novinkou je rozšíření možnosti policie zajistit zbraně i v případech, kdy o jejich držiteli získá informace odůvodňující podezření, že taková osoba může představovat vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost. Pokud policie dostane informaci od orgánu veřejné moci, že by osoba mohla představovat riziko pro vnitřní bezpečnost, bude moci nově odebrat zbraň nejen ze zdravotních důvodů, ale např. i z důvodu vyhrožování na sociálních sítích.

"Nový zákon o zbraních přinese zásadní změny k lepšímu, kvůli provázanosti IT systémů ale může platit až od roku 2026. Některá opatření, která přispějí ke snížení pravděpodobnosti opakování podobné tragické události jako na Filozofické fakultě UK, ale mohou platit téměř okamžitě. Pokud to můžeme zařídit, není na co čekat. O případných dalších změnách budeme navíc dále diskutovat v pracovní skupině, ve které jsou mimo jiné zástupci všech poslaneckých klubů," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ministerstvo navrhlo Sněmovně, aby schválila návrh už v prvním čtení a novela tak nabyla účinnosti co nejdříve, ideálně už od 1. července. Obě ustanovení jsou přímo převzata z už schváleného nového zákona o zbraních a střelivu a jediná změna tak je, že tato zásadní opatření budou platit dříve.

Útok v budově FF UK na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve.