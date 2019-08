Zkáza Floridy? Dorian může být hurikán 4. kategorie, ohroženo Trumpovo sídlo

Meteorolog Dan Kottlowski řekl, že hurikán může zasáhnout téměř celou Floridu a že plnou silou udeří zřejmě na pobřeží mezi Miami a floridským Melbourne. V jeho trase by se v tom případě ocitlo i Palm Beach, kde se nachází Mar-a-Lago, letní sídlo prezidenta Donalda Trumpa.

Národní středisko pro hurikány (NHC) uvedlo, že bouře může dosáhnout síly až 4. stupně hurikánu, čemuž odpovídá vítr o rychlosti nejméně 209 kilometrů za hodinu.

HURRICANE DORIAN strengthening rapidly with minimum pressure down to 977 mb measured by Hurricane hunter aircraft with max sustained winds up to 105 mph! The updated NHC forecast now has a powerful category 4 with 140 mph sustained winds approaching central FL early next week! pic.twitter.com/tmg0TTUf5V