"Jdi do p*dele, Musku." Kalifornská demokratka ostře zaútočila na miliardáře

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

„F ** k Elon Musk“ (jdi do p*dele Elone Musku, pozn. red.). Tato nevybíravá slova použila kalifornská demokratka poté, co zakladatel společnosti Tesla napsal na Twitteru, že svoji továrnu přesune do Texasu nebo Nevady.