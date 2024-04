Tesla náhle propustí více jak 10 % svých zaměstnanců. Co se děje?

Plné znění dopisu V průběhu let jsme se rychle rozrostli o několik továren po celém světě. S tímto rychlým růstem docházelo v některých oblastech ke zdvojení rolí a pracovních míst. Při přípravě společnosti na další fázi růstu je nesmírně důležité, abychom se zaměřili na všechny aspekty s cílem snížit náklady a zvýšit produktivitu. V rámci tohoto úsilí jsme provedli důkladnou revizi organizace a učinili jsme obtížné rozhodnutí snížit počet zaměstnanců o více než 10 % v celosvětovém měřítku. Není nic, co bych nenáviděl víc, ale takový krok je nutný. Umožní nám to být agilní, inovativní a hladoví po dalším cyklu růstové fáze. Rád bych poděkoval všem, kteří ze společnosti Tesla odcházejí, za jejich dlouholetou tvrdou práci. Jsem vám hluboce vděčný za vaše četné příspěvky k našemu poslání a přeji vám, aby se vám dařilo. Těm, kteří zůstávají, bych chtěl předem poděkovat za nelehkou práci, která je před nimi. Vyvíjíme jedny z nejrevolučnějších technologií v oblasti automobilů, energie a umělé inteligence. Zatímco budeme společnost připravovat na další růstovou fázi, vaše odhodlání bude mít obrovský význam pro to, abychom dosáhli cílů. Děkuji, Elon