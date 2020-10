"Je to frustrující." Zdravotníci v USA bojují s popírači covidu, Trump dál šíří dezinformace

Takoví lidé často odmítají nosit roušky nebo žádají dávky hydroxychlorochinu, který vyzdvihoval prezident Donald Trump. A to navzdory tomu, že odborníci tvrdí, že tato látka není účinným lékem proti nemoci, která ve Spojených státech způsobila už přes 210.000 úmrtí.

Montgomeryová, podobně jako další zdravotní sestry a lékaři, se nachází v situaci, kdy politické názory lidí komplikují jejich léčbu či léčbu jejich blízkých. A někdy i samotné testování, které někteří lidé odmítají.

Není jasné, jestli se s nákazou samotného prezidenta Trumpa něco změní. Někteří lékaři ale nejsou optimisté. V pondělí, po propuštění z vojenské nemocnice, kde strávil několik dnů, napsal Trump na twitter: "Nebojte se covidu. Nenechte jej ovládnout vaše životy. (...) Cítím se lépe, než jsem se cítil před 20 lety!"

Po jedné náročné službě na koronavirové jednotce v springfieldské nemocnici Cox South Hospital popsala Montgomeryová na facebooku svou frustraci z toho, jak přichází do styku s pacienty, kteří nedodržují rozestupy. Důvodem je, že nevěří v existenci koronaviru. Nemocnice následovně zveřejnila tento post na svých stránkách. "Většina lidí nechápe a nedokáže si představit, co zažíváme. Všechny nás to frustruje," říká v rozhovoru Montgomeryová.

Zdravotníci se podle agentury AP střetávají s virovými skeptiky po celých Spojených státech. V Georgii, na univerzitní nemocnici v Augustě, se lidé snažili obejít povinnost nosit roušky tím, že si přikrývali ústa a nos rybářskou sítí či jinými zjevně děravými látkami. Někteří návštěvníci se snažili natočit videa, aby dokázali, že virus je falešnou zprávou, dodává dr. Phillip Coule, vedoucí zdravotní péče v nemocnici, který se nakazil koronavirem v červenci a viděl na něj zemřít dva členy personálu nemocnice.

"To, že se prezident nakazil virem, je neštěstí, ale pro skupiny, které ho podporují, bude nyní těžší tvrdit, že vir neexistuje," říká. Svěřuje se také s obavou, že lidé dojdou z Trumpova případu k mylným závěrům. "Mohli by si myslet, že riziko pro 74letého může je nízké, i když fakticky pro takto starého muže je docela vysoké," varuje lékař.

Dr. Beth Ollerová, která je lékařkou na kansaském venkově, se nedomnívá, že by prezidentovo onemocnění mohlo něco výrazně změnit v prostředí, kde působí. V její oblasti sice počet nakažených roste, mnozí ale nechtějí nosit roušky a ještě nedávno se konaly svatby se stovkami hostů.

"Nepomohlo nám nic z toho, co udělal poté, co se nakazil," uvádí o Trumpovi a poukazuje na to, že si prezident sundal roušku, jakmile se vrátil do Bílého domu. "Neustále se činí, aby lidem ukázal, že to, co říkáme, je přehnané a nafouknuté. Pro mě jako lékařku je to velmi frustrující," dodává.

V Iowě byla ze zaměstnání propuštěna zdravotní sestra Lisa Dockeryová, která se starala o mladého muže s vážnými zdravotními problémy, poté, co se pohádala s jeho rodiči. Ti jí řekli, že koronavirus je "smyšlenou zprávou".

Výměna názorů začala poté, co si rodiče odmítli nasadit roušku, i přestože je zdravotní sestra upozornila, že tím ohrožují zdravotní stav svého syna. Ten totiž trpí problémy s dýcháním, má zavedenou umělou výživu a nemůže chodit. Případ se dostal až k soudu, který nařídil bývalým zaměstnavatelům uhradit odstupné.

Dr. Brad Burmeister, který působí jako lékař na urgentním příjmu v Bellinově nemocnici ve městě Green Bay ve Wisconsinu, tvrdí, že se setkal jen s málo pacienty s příznaky koronaviru, kteří se odmítli nechat otestovat. "Tvrdí, že se nechtějí stát číslem ve statistice nebo něco podobného" uvádí. Myslí si, že by to, co se stalo Trumpovi, mohlo vést k změně. "Ukázalo to, jak moc je covid-19 infekční nemocí, jak snadno se šíří, a že se můžete nakazit i v případě, že dodržujete všechna preventivní pravidla," uvádí.

Dr. Natasha Bhuyanová, lékařka ve Phoenixu, říká, že politika se často dostává do její konverzace s pacienty, kteří se ptají, zda počet mrtvých není nafouknutý. "Vedle pandemie viru čelíme i epidemií informací," říká.

Dr. Jay W. Lee, který působí jako obvodní lékař v okresu Orange ve státu Kalifornie, si vzpomíná na pacienta, který po něm chtěl, aby mu "předepsal největší možnou dávku hydroxychlorochinu". "Kdybych neměl roušku, tak by viděl, jak mám ústa otevřená dokořán překvapením," uvádí. Sám se snaží na sociálních sítích či při setkání s politiky bojovat s dezinformacemi. "Je to také tím, že cítím, že nemůžu jen tak sedět, protože, kdo mlčí, je komplicem," říká.