Joe Biden přijal demokratickou nominaci na prezidenta, chce ukončit "dobu temna" v USA

"S velkou ctí a pokorou přijímám nominaci pro úřad prezidenta Spojených států," řekl 77letý Biden v proslovu, který komentátoři shodně označovali za nejdůležitější v jeho padesátileté politické kariéře.

Slíbil být prezidentem nejen těch, kteří mu ve volbách 3. listopadu odevzdají hlas, nýbrž všech občanů USA. "Společně můžeme překonat a překonáme dobu temna v Americe," řekl podle AP ve videoprojevu přenášeném z jeho domu ve Wilmingtonu ve státě Delaware na sjezd konaný v Milwaukee. "Dávám vám tady a teď slovo: když mi svěříte úřad prezidenta, dostanu z nás to nejlepší, nikoliv to nejhorší."

May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here, tonight as love and hope and light joined the battle for the soul of the nation. pic.twitter.com/Pdk8c75ATr