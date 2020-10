K mexickému poloostrovu Yucatán se blíží silná tropická bouře

Meteorologové očekávají, že Zeta udeří ještě dnes na východní pobřeží Yucatánu, které je známé turistickými letovisky. V polovině týdne je bouře očekávána na jižním pobřeží Spojených států. Informovalo o tom americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

"Zeta by mohla mít sílu hurikánu, až ve středu dorazí na jižní pobřeží USA. Může přinést vysoké pobřežní vlny, lijáky a vichr do oblasti sahající od státu Louisiana až po Floridu," uvedlo Národní středisko pro hurikány, podle nějž by živel mohl ohrozit místní ropný průmysl. Vítr doprovázející bouři nyní dosahuje 95 kilometrů za hodinu, sdělilo NHC.

V mexickém městě Cancún a okolních letoviscích na poloostrově Yucatán způsobil tento měsíc chaos hurikán Delta, který narušil plány mexické vlády oživit turistický průmysl těžce postižený pandemií nemoci covid-19. Minulý týden bylo ale již v oblasti opět téměř 60.000 turistů. Pro ně a pro místní obyvatele úřady zřídily 71 provizorních přístřešků.