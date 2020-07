Řeknu o Trumpovi všechno. Kniha prezidentovy neteře vyjde o dva týdny dříve

Kniha s názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě) vyvolala vlnu emocí Trumpovy rodiny. Mladší bratr prezidenta Robert Trump tvrdil, že publikace narušila dohodu o mlčenlivosti ohledně pozůstalosti prezidentově otci Fredu Trumpovi a vydání knihy bylo pozastaveno. Začátkem června však odvolací soud povolil její vydání, protože podle soudu kniha neovlivní soudní řízení.

Mary Trumpová, jediná neteř amerického prezidenta Donalda Trumpa, je vystudovaná klinická psycholožka, která popisuje život prezidenta v „toxické rodině“, jak ji sama nazývá. Vykresluje traumata destruktivních vztahů, zneužívání a zanedbávání. Kniha pojednává o událostech, které vytvořily „poškozeného muže“, který je v současné době nejvyšší hlavou v USA. Trumpova neteř detailně popisuje škodlivý vztah mezi Fredem Trumpem a jeho nejstaršími dvěma syny, Donaldem a Fredem Juniorem.

Podle CNN je tato kniha v současnosti nejprodávanější na Amazonu a vydavatelství vytisklo 75 000 výtisků. „Já jsem jediný Trump, co má ochotu to všechno říct,“ píše Trumpová v předmluvě své knihy a dodává, že jako klinický psycholog má širší pohled na příběh nejmocnější rodiny na světě. Výňatek z knihy vykresluje prezidenta jako emočně nevyspělého jedince, který není schopný se učit a dále vyvíjet. „Donald trpí deprivacemi, které ho děsí celý život,“ míní Trumpová v souvislosti s prezidentovým otcem Fredem.

Odvolací soud zrušil zákaz pouze pro vydavatelství, nikoliv proti Mary Trumpové, takže se nemůže veřejně o kauze vyjadřovat. Její mluvčí Chris Bastardi však hovořil o rušivém chování prezidenta a konstatoval, čeho se prezident Trump může tolik bát. „Tato kniha se zabývá otázkami, které jsou pro naši zemi velice důležité a přináší kritický pohled na prezidenta USA, jeho vývoj a finanční transakce jeho rodiny,“ míní Bastardi a dodává, že Trumpová je cenný zdroj historie pro americké občany.