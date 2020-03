Koronavirus v USA: Takovou paniku jsem neviděla od 11. září, říká expertka

Ve Spojených státech se novým koronavirem nakazilo podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse již více než 1600 lidí a čtyři desítky z nich nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehly.

Z obav z dalšího šíření nákazy nařídila řada amerických firem svým zaměstnancům práci z domova. Státy Maryland, Ohio a Nové Mexiko uzavřely na několik týdnů školy. Na tři týdny zrušilo výuku na školách také San Francisco, kde se toto opatření dotkne 50.000 dětí. Ve státě Washington na západním pobřeží USA, který je s 31 mrtvými ze 40 v celé zemi nejpostiženější, se prozatím zavřou školy jen v některých částech. V okresech King, Pierce a Snohomish se od úterý nebude vyučovat až do 24. dubna. V Seattlu, největším městě státu Washington, se školy ve čtvrtek zavřely na dva týdny.

Mimořádný stav vyhlásil starosta New Yorku Bill de Blasio. Ve městě s více než osmi miliony obyvatel je podle oficiálních údajů téměř sto nakažených. "Dostáváme se do situace, kdy je jedinou analogií válka," řekl de Blasio v komentáři k rostoucí obsazenosti nemocničních lůžek.

To help halt the community spread of COVID-19, I’ve declared a state of emergency in New York City.



