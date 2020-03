Kvůli koronaviru zavírají divadla na Broadwayi i Bílý dům

Starosta města Bill de Blasio dnes také kvůli nákaze vyhlásil stav nouze. Přístup návštěvníkům omezily rovněž Bílý dům či Kapitol, sídlo amerického parlamentu, a ke stejnému kroku se chystá zábavní park Disneyland v Kalifornii, píše agentura AP.

Divadla na Broadwayi budou uzavřena od dnešních 17:00 místního času (22:00 SEČ). Několik dalších význačných newyorských kulturních institucí, jako například Metropolitní muzeum (MET), Metropolitní opera či slavná koncertní síň Carnegie Hall, oznámily přerušení činnosti již dříve.

"Jakmile se budeme moci vrátit do normálu, učiníme to," prohlásil guvernér státu New York Andrew Cuomo, který zavření divadel nařídil. "Stále nám však roste počet případů (nákazy)," dodal. Stát New York podle něj zaznamenal k dnešnímu dni 320 infikovaných a je jedním z nejvíce zasažených v USA.

Divadla na Broadwayi utichla na zatím nejdelší dobu při hurikánu Sandy v roce 2012, a to na čtyři dny. Jen za tu dobu přišla o tržby v hodnotě 8,5 milionu dolarů (téměř 200 milionů korun).

"Posledních 24 hodin mě donutilo k vážným úvahám," prohlásil de Blasio po vyhlášení výjimečného stavu, jenž mu dává rozsáhlejší pravomoci. "Skutečně, už včerejší ráno se zdá být tak dávno," dodal.

Prohlídky od dneška do začátku dubna přerušil Bílý dům či Kapitol, sídlo amerického Kongresu, který ročně navštíví na tři miliony lidí. U asistentky senátorky za stát Washington, který je v USA nejvíce zasažen, se totiž prokázal koronavirus. Činitelé Kongresu se proto rozhodli celou budovu uzavřít veřejnosti. Několik zákonodárců, včetně uchazeče o republikánskou nominaci na prezidenta z roku 2016 Teda Cruze, se uchýlilo do izolace, protože přišli do kontaktu s člověkem, u něhož se později koronavirus prokázal.

V karanténě je také senátor Rick Scott, který se v pondělí na Floridě setkal s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem. U jednoho ze členů jeho týmu se totiž později prokázal koronavirus. Bolsonaro, který nevykazuje symptomy nemoci, nyní čeká na výsledky testů. Trump, jenž se poblíž nakaženého také nacházel, testy nepodstoupí, protože to nepovažuje za nutné, uvedla mluvčí Bílého domu.