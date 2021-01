Kvůli vpádu do Kapitolu rezignují šéfové jeho bezpečnosti, další ministryně opouští Trumpovu vládu

Právě na policejní sbor chránící sídlo amerických federálních zákonodárných orgánů se ve světle středečních nepokojů snáší tvrdá kritika. Podle agentury Reuters někteří zákonodárci řekli, že strážci Kapitolu před jeho napadením hrozbu zlehčovali. Agentura AP uvádí, že policejní složka Kongresu i přes řadu varovných signálů nebyla na možnost násilí připravená a odmítla nabídku pomoci od ministerstva obrany.

"Vedení policie Kapitolu odmítlo posily. Vaří se ve mně krev," napsal ve čtvrtek večer na twitteru demokratický senátor zastupující Havaj Brian Schatz.

Šéf policejního sboru Sund skrze mluvčího avizoval, že jeho odchod nabude platnosti příští sobotu, tedy čtyři dny před inaugurací nově zvoleného prezidenta Joea Bidena. Sundovu rezignaci ve čtvrtek požadovala mimo jiné předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. "Došlo k selhání vůdčích schopností na nejvyšších pozicích," komentovala situaci.

Rozhořčení vyjádřil i republikánský senátor Lindsey Graham, podle kterého radikální Trumpovi příznivci "mohli vyhodit budovu do povětří, mohli nás všechny zabít". Sund předtím v prohlášení vyzdvihoval práci svých podřízených během "davového výtržnictví", zatímco na kritiku přímo nereagoval. Jeho sbor má asi 2000 příslušníků, podotýká Reuters.

Chaotické středeční události stály místo také šéfa bezpečnosti Senátu Stengera, o jehož rezignaci požádal lídr republikánské většiny Mitch McConnell. Stengerovy úkoly bude podle něj dočasně vykonávat jeho dosavadní zástupkyně Jennifer Hemingwayová. Zároveň se budou podle republikánského politika vyšetřovat středeční "vážná selhání" a bude se pracovat na posílení bezpečnosti před inaugurací naplánovanou na 20. ledna.

Rychlé účtování s činiteli Kapitolu dokresluje vynucená rezignace dlouholetého šéfa bezpečnosti ve Sněmovně reprezentantů Paula Irvinga. "Náhlý odchod tří předních bezpečnostních činitelů... byl odrazem pobouření v obou politických stranách nad neschopností strážců zákona zabránit mase násilných demonstrantů ve vpádu do Kapitolu," napsal list The New York Times.

Kvůli narušení bezpečnosti musela být ve středu odpoledne přerušena schůze obou parlamentních komor, na které zákonodárci stvrzovali výsledek listopadových prezidentských voleb. Lídři Senátu a sněmovny byli rychle evakuováni, ostraha však nedokázala zabránit výtržníkům v obsazení velké části Kongresu, přičemž obnovit pořádek se podařilo až po několika hodinách za pomoci posil. O život v důsledku nepokojů přišlo pět lidí včetně jednoho policisty.

Podle amerických médií přitom v předchozích dnech nebylo vůbec složité najít na jistých internetových fórech zmínky o plánovaném útoku na Kapitol. "Nevím, jak by to mohli online extremisté dávat najevo ještě jasněji: Říkali, že 6. ledna napadnou Kapitol," uvedl reportér televize NBC News Ben Collins, který mapuje projevy extremismu na internetu.

I don't know how much clearer online extremists could've been: They said they were going to storm the Capitol on January 6th.



They had specific plans. It wasn't Antifa. It was a combo of QAnon, Proud Boys and pro-Trump militias, openly planning online.



How didn't police see it? pic.twitter.com/IjqMMbio7V