Moderátorka nešetřila Trumpa, čelil i otázkám ohledně spekulace o bin Ládinovi

Guthrieová v televizi NBC News běžně moderuje ranní pořad Today, s Trumpem se však před kamerami nepotkala poprvé. Rozhovor s ním vedla už v roce 2011 a během minulé prezidentské kampaně se účastnila nejméně dvou diskusí s pozdějším vítězem voleb.

zdroj: YouTube

Při nejnovějším setkání, které se odehrálo v Miami na Floridě, Trump čelil palbě přímých dotazů. Guthrieová se také opakovaně snažila prezidentovy výroky bezprostředně uvádět na pravou míru. Její otázky podle agentury AP mnohdy navazovaly na dotazy položené pozvanými voliči a vracely rozhovor blíže jádru věci.

"Savannah Guthrieová po většinu diskuse NBC News prezidentu Trumpovi dávala co proto skrze sérii konverzačních otázek jdoucích v rychlém sledu, přičemž úspěšně odhalila jeho úhybné manévry v míře, v jaké se to mnoha jeho partnerům v dialogu nepodařilo. Guthrieová pokládala Trumpovi jednoduché otázky, jaké by mohly zaznít u večeře v rodinném kruhu," popsal deník The New York Times.

Příkladem je pasáž o zmíněné divoké spekulaci, kterou Trump šířil na twitteru. V úterý sdílel příspěvek z účtu spojeného s konspirační teorií QAnon, podle kterého je bin Ládin stále naživu, zatímco minulá americká administrativa nechala zabít několik vojáků, aby to utajila.

"Proč byste svým fanouškům posílal takovou lež?" ptala se ve čtvrtek moderátorka. Americké komando bin Ládina zabilo v Pákistánu v roce 2011 při operaci schválené tehdejším šéfem Bílého domu Barackem Obamou. "To byl retweet. Můžu to tam dávat," reagoval Trump,

Guthrieová ale pokračovala. "Tomu nerozumím. Jste prezident. Nejste něčí bláznivý strýček, který může retweetovat kdeco," namítla. Prezident oponoval, že sociální sítě mu umožňují obcházet tradiční média a že bez nich by nedokázal šířit informace. "Ty informace nejsou pravdivé," poznamenala moderátorka NBC News.

Britský deník The Guardian v komentáři napsal, že Trump na takto konfrontační rozhovory není příliš zvyklý, protože nejčastěji vystupuje ve vysílání televize Fox News, kde mnohdy sám udává tempo interview. Jeho volební štáb na čtvrteční pořad NBC News reagoval prohlášením, které Guthrieovou označuje za členku kampaně demokratického kandidáta Joea Bidena.

"Byl někdo někdy v médiích tak tvrdý na Bidena, jako je teď Savannah Guthrieová na Trumpam?" napsala na twitteru moderátorka Fox News Laura Ingrahamová, která patří mezi nejvýraznější podporovatele současného prezidenta v tradičních médiích.

Has any media person ever challenged Biden like Savannah Guthrie is with Trump? — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) October 16, 2020

Biden souběžně s Trumpovou diskusí večer vystupoval v podobném pořadu televize ABC News. Reportér BBC Anthony Zurcher poznamenal, že moderátor George Stephanopoulos bývalému viceprezidentovi nechával prostor na dlouhé, někdy "košaté" odpovědi.