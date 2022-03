Na cestě do USA je let zajišťující návrat ruských diplomatů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruský let z Petrohradu, který má zajistit návrat ruských diplomatů z USA, je na cestě do Washingtonu. S odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí o tom informovala agentura Reuters. Spojené státy tento týden podobně jako řada dalších západních zemí včetně států EU uzavřely vzdušný prostor pro ruská letadla kvůli vpádu ruských vojáků na Ukrajinu. Charterový let z Petrohradu však dostal výjimku.