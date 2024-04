Boeingy 787 nejsou bezpečné, varuje bývalý zaměstnanec společnosti. Věc už řeší úřady

Jeho právní zástupci obviňují firmu z upřednostňování zisku před bezpečností a tvrdí, že se mu pomstila "nedobrovolným" přeřazením do programu 777 poté, co vyjádřil obavy ohledně bezpečnosti letadel. Během práce v programu Boeing 777 upozornil na další problémy, za což mu podle jeho právníků hrozili výpovědí.

Federální letecká správa potvrdila zahájení vyšetřování poté, co deník The New York Times zveřejnil článek s tvrzeními Salehpoura, který pro společnost Boeing pracoval více než deset let.

Právničky Debra Katzová a Lisa Banksová uvedly, že firma upřednostnila co nejrychlejší uvedení letadel na trh a nevěnovala dostatečnou pozornost podloženým obavám týkajícím se téměř 1500 kusů letadel. Společnost však veškerá obvinění odmítá.

Boeing je pod drobnohledem od lednového incidentu, při kterém muselo nouzově přistát letadlo 737 MAX 9, protože mu odpadl boční panel vyplňující jeden z východů.

Mluvčí amerického demokratického senátora Richarda Blumenthala uvedla, že vyšetřovací výbor Senátu již naplánoval na 17. dubna výslech o dodržování bezpečnostních norem ve firmě Boeing.

"Dobrovolné ohlašování bez obav z odvety je klíčovou součástí letecké bezpečnosti," uvedla Federální letecká správa.

Salehpour tvrdí, že Boeing zjednodušil některé montážní procesy, což vedlo k vzniku příliš velkých mezer mezi jednotlivými částmi letadla. To podle něj může vést k rychlému opotřebení materiálu a případně způsobit nehodu.